За одну ночь ВСУ применили против гражданских объектов России 117 беспилотников
Минобороны: за ночь сбито 114 из 117 БПЛА, атаковавших гражданские объекты
ВСУ в течение ночи 20 июня использовали 117 беспилотников для атак на гражданские объекты на территории России, 114 дронов сбили. Об этом заявили в Минобороны.
«Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории РФ противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в районе Крыма силы Черноморского флота минувшей ночью уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров.
О массированной атаке дронов ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате ранения получили несколько человек, в том числе два сотрудника МЧС. Спасателей уже направили на амбулаторное лечение после оказания помощи.
Один человек погиб, подчеркнул Кондратьев. Он работал в краснодарской котельной, которую атаковал один из дронов.
Также о прилетах БПЛА в трех населенных пунктах заявлял глава Адыгеи Мурат Кумпилов. По его информации, среди жителей никто травмы не получил.