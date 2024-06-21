За одну ночь ВСУ применили против гражданских объектов России 117 беспилотников

Минобороны: за ночь сбито 114 из 117 БПЛА, атаковавших гражданские объекты

ВСУ в течение ночи 20 июня использовали 117 беспилотников для атак на гражданские объекты на территории России, 114 дронов сбили. Об этом заявили в Минобороны .

«Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории РФ противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в районе Крыма силы Черноморского флота минувшей ночью уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров.

О массированной атаке дронов ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате ранения получили несколько человек, в том числе два сотрудника МЧС. Спасателей уже направили на амбулаторное лечение после оказания помощи.

Один человек погиб, подчеркнул Кондратьев. Он работал в краснодарской котельной, которую атаковал один из дронов.

Также о прилетах БПЛА в трех населенных пунктах заявлял глава Адыгеи Мурат Кумпилов. По его информации, среди жителей никто травмы не получил.