Сотрудник котельной в Краснодаре погиб в результате атаки беспилотника

В результате атаки беспилотника в Краснодаре погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что в ночь на 21 июня ВСУ совершили массированную атаку по объектам гражданской инфраструктуры региона. В Краснодаре повреждения получило здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». На территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе пострадали административные здания. Ранения получили работники этих объектов. Специалисты оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

«В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре», — уточнил Кондратьев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он поручил главе города оказать семье жертвы всю необходимую помощь и поддержку.

Утром беспилотники атаковали Севастополь. Над городом сбили четыре дрона.