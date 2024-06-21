Сотрудники МЧС пострадали при массированной атаке БПЛА на Краснодарский край

Два сотрудника МЧС пострали при массированной атаке беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы», — уточнили в МЧС.

Пострадавшим оказали медпомощь. Сейчас оба находятся на амбулаторном лечении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что целью беспилотников минувшей ночью стали объекты гражданской инфраструктуры региона.

В Краснодаре повреждения получило здание котельной рядом с автовокзалом «Южный», в Северском районе на территории НПЗ повредило административные здания.

«К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — указал Кондратьев.

Кроме того, при падении обломков скончался работник поврежденной котельной в Краснодаре.