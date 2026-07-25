За неделю в сторону Москвы летел 1401 беспилотник
Собянин: за неделю в сторону Москвы летел 1401 беспилотник
За прошедшую неделю с 8:30 18 июля по 8:30 25 июля в сторону Московского региона двигался 1401 украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
На подлете к Москве силы ПВО ликвидировали 143 БПЛА, остальные нейтрализовали на дальних подступах к городу.
Мэр опубликовал анимированную инфографику, на которой обозначены траектории полета аппаратов противника.
Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь над регионами России силы противовоздушной обороны уничтожили 328 украинских БПЛА. За день 24 июля российские военные ликвидировали 210 беспилотников ВСУ самолетного типа.