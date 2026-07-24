Более 200 беспилотников сбили за день над территорией России

Дежурные системы ПВО уничтожили 210 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в ежедневной сводке в телеграм-канале сообщило Минобороны России.

Статистика относится к периоду с 8:00 до 20:00. Беспилотники ВСУ уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым. Также украинские БПЛА сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

Над территорией Курской области за прошедшие сутки сбили 138 украинских беспилотников различных типов. Противник 16 раз использовал для атак взрывные устройства. Обломки БПЛА повредили административное здание.