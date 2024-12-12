Украинские боевики вместо контратаки сдались в плен под Великой Новоселкой

Группа бойцов 110-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины сдалась в плен военным группировки войск «Восток» у Великой Новоселки. Об этом сообщил корреспондент ТАСС .

Командование ВСУ отправило в контратаку в окрестностях села Благодатное боевиков двух бригад: 110-й и 48-й инженерной. Солдатам поставили задачу войти на окраину населенного пункта, закрепиться и ждать штурмовиков.

«Мы сразу сдались, остальные уничтожены», — рассказал один пленный.

При попытке контратаки погибли 28 человек, уточнили сдавшиеся.

Пленный украинец Алексей Сидорик ранее заявил, что боевики из состава президентской бригады ВСУ постепенно покидают позиции в районе Великой Новоселки. Такая же ситуация наблюдается практически по всей линии фронта на Южно-Донецком направлении. Сидорик сообщил, что его мобилизовали еще в 2022 году, и только сейчас он решил сложить оружие и сдаться в плен.