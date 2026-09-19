За неделю силы ПВО уничтожили 2022 украинских БПЛА, летевших на Москву
В течение прошедшей недели с 08:30 12 сентября по 08:30 19 сентября в сторону Московского региона летели 2022 беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
Большую часть летательных аппаратов силы противовоздушной обороны нейтрализовали на дальних подступах к Москве. На подлете к столице сбили 186 БПЛА противника, добавил глава города.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 344 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами в течение минувшей ночи. За день 18 сентября силы противовоздушной обороны сбили 328 вражеских беспилотника.