ПВО за день уничтожила 328 украинских беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны за день 18 сентября перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Атаки отражали в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны сбивали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской и Ростовской областей.

Также беспилотники уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Дагестан, акваториями Черного и Каспийского морей.

В течение минувшей ночи системы противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами 629 украинских БПЛА.