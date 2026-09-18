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    ПВО за день уничтожила 328 украинских беспилотников

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные силы противовоздушной обороны за день 18 сентября перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    Атаки отражали в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны сбивали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской и Ростовской областей.

    Также беспилотники уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Дагестан, акваториями Черного и Каспийского морей.

    В течение минувшей ночи системы противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами 629 украинских БПЛА.