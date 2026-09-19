Силы ПВО за ночь сбили над Россией 344 беспилотника ВСУ
Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 344 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Вражескую технику уничтожили над Ленинградской, Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской областями.
Также беспилотники ликвидировали над территориями Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Краснодарским краем, Московским регионом, Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Дагестан и над акваторией Черного моря.
Ранее, 18 сентября, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 328 беспилотников ВСУ самолетного типа. Предыдущей ночью над Россией нейтрализовали 629 украинских БПЛА.