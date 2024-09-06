С 31 августа по 6 сентября 41 украинский военнослужащий на линии боевого соприкосновения сдался в российский плен. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Кроме того, российские военные продолжили продвижение, освободив семь населенных пунктов в ДНР и нанеся значительный урон украинской армии.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Стадник рассказал, как украинское командование бросило мобилизованных на произвол судьбы в окопе под артиллерийским огнем без еды и воды. После этого он и решил сложить оружие.

Другой украинский пленный, сдавшийся в Курской области, Андрей Анисимов, рассказал, что командование ВСУ скрывало от подчиненных, где они находятся, а тех, кто отказывался выполнять задачи, расстреливали на месте.