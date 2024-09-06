Сидели в окопе еле живые. Пленный ВСУ рассказал, как их обмануло командование

Командование Вооруженных сил Украины обмануло и бросило мобилизованных солдат умирать в окопе без еды. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал пленный боец Сергей Стадник.

По словам военнослужащего, командование ВСУ бросило недавно прибывших на фронт бойцов на произвол судьбы. Он признался, что командиры обманули мобилизованных, пообещав отправить их постоять в обороне на позиции.

На самом деле солдаты оказались в окопе без еды и воды, а на просьбы помочь начальство просило не беспокоиться и копать окопы дальше. В это время, как рассказал Стадник, по ним била российская артиллерия.

«Нас как начало раздалбывать. Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился», — рассказал солдат.

После этого Стадник решил сдаться в плен российским военнослужащим.

Ранее украинский солдат рассказал, что ВСУ полчаса обстреливали сослуживцев из миномета. Под атаку попали 14 бойцов.