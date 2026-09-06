За минувшую ночь над Россией сбили 258 украинских беспилотников

За минувшую ночь с 20:00 5 сентября до 08:00 6 сентября над Россией ликвидировали 258 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили вражеские БПЛА самолетного типа над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской, Волгоградской, Калужской областями.

Также беспилотники сбили над Липецкой, Орловской, Саратовской, Ростовской, Тамбовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Во время ночного налета на Ростовскую область пострадал ребенок, два многоквартирных дома получили повреждения. Под Белгородом при атаке БПЛА на гражданскую машину погиб автомобилист, его спутница тяжело ранена.