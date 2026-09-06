Ребенок пострадал при атаке БПЛА на Ростовскую область

В результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область пострадал ребенок, два многоквартирных дома получили повреждения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Пострадал ребенок. В настоящий момент мальчик госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

Жильцов домов эвакуировали, на места ЧП прибыли экстренные службы. В Ленинском районе Ростова-на-Дону тоже пострадал дом, обошлось без раненых.

Всего прошедшей ночью в Ростовской области уничтожили около 30 БПЛА, силы ПВО продолжают отражать атаку.

Накануне средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 53 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.