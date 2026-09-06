Мирный житель Белгородской области стал жертвой атаки ВСУ

При атаке украинского беспилотника на Белгородскую область погиб мирный житель. Об этом сообщил региональный оперштаб в «Максе» .

ВСУ ударили по автомобилю в селе Головчино Грайворонского округа.

«Мужчина от полученных травм скончался на месте. Выражаем соболезнования его семье», — заявили в оперштабе.

Также пострадала находившаяся в машине женщина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением живота, открытыми переломами рук и множественными осколочными ранениями. Автомобиль сгорел дотла.

В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал ребенок, его госпитализировали. Врачи оказали необходимую помощь.