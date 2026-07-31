ПВО сбила 223 украинских беспилотника над регионами России за 12 часов
Минобороны заявило об уничтожении 223 украинских беспилотника за 12 часов
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей 223 украинских беспилотника самолетного типа в период с 08:00 до 20:00. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что за 12 часов воздушным налетам подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, Республика Крым, а также Калужская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тульская области.
В ночь на пятницу, 31 июля, дежурные средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 371 беспилотник, запущенный с территории Украины.
В пресс-службе Минобороны заявили, что налету подверглись как приграничные Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области, так и Волгоградская и Тульская.
Также вражеские беспилотники ворвались в воздушные пространства Краснодарского края, Дагестана, Татарстана и Крыма.