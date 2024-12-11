«За гранью безумия». Маск возмутился суммой средств, потраченных на Украину

Бизнесмен Илон Маск возмутился перечислением США 20 миллиардов долларов из 50-миллиардного кредита G7, предоставленного Украине. Об этом он написал в соцсети X.
«Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия», — заявил он.
Кредит предоставили на 30 лет. Обслуживать его будут за счет процентов от замороженных российских активов. При этом США стремятся передать свою долю до инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, который не раз заявлял, что его страна слишком много помогает Украине.
Ранее пресс-служба Пентагона объявила о выделении нового пакета военной помощи ВСУ. В него войдут беспилотники, артиллерийские снаряды, а также запчасти для танков и бронетехники. Общая стоимость пакета оценивается в 988 миллионов долларов.
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