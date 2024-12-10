США выдали Украине крупнейший кредит за счет российских активов

Министерство финансов США перечислило американскую часть в размере 20 миллиардов долларов из 50-миллиардного кредита G7 Украине. Об этом сообщило Reuters .

Кредит обеспечен замороженными суверенными активами России. Средства переправили в посреднический фонд Всемирного банка.

Министерство финансов США заявило, что эта выплата является частью октябрьского обязательства по предоставлению Украине займа Европейского союза в размере 20 миллиардов долларов, а также займов от стран — членов «Большой семерки»: Великобритании, Канады и Японии.

Кредит в общем размере 50 миллиардов долларов от всех этих государств предоставляют Украине сроком на 30 лет. Он будет обслуживаться за счет процентных поступлений от замороженных российских суверенных активов на сумму около 300 миллиардов долларов. Большая часть этих средств хранится в Евросоюзе.

Выплата до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе направлена на защиту фондов от изъятия их его администрацией. Трамп неоднократно жаловался, что США оказывают слишком большую помощь Украине, и не раз говорил, что быстро прекратит конфликт, не уточнив, как именно он собирается это сделать.

Евросоюз утвердил план по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины в мае 2024 года. Предполагается, что украинская сторона будет получать такие выплаты дважды в год. Постоянное представительство России предупреждало, что рано или поздно российские активы придется вернуть.