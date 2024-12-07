Силовики в Дагестане предотвратили крупный теракт

ФСБ: в Дагестане задержали 12 мужчин за подготовку крупного теракта

В Дагестане раскрыли террористическую группировку, планировавшую крупный теракт. Силовики задержали 12 человек, сообщили РИА «Новости» в региональном ФСБ.

По предварительным данным, члены законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации планировали крупный теракт.

Силовики нашли у подозреваемых стрелковое оружие, боеприпасы, два самодельных взрывных устройства и 20 мешков с аммиачной селитрой. Возбуждено уголовное дело.

В ФСБ уточнили, что задержанные сейчас дают признательные показания. В ближайшее время их отправят под стражу.

Серию терактов ранее предотвратили в Ингушетии. Сторонники «Исламского государства»* хотели совершить налет на правоохранителей и православную церковь.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.