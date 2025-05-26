За два с половиной часа над российскими регионами уничтожили 20 украинских дронов

Минобороны: системы ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА за два с половиной часа

За два с половиной часа над четырьмя регионами России системы ПВО сбили 20 украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Девять дронов ликвидировали над территорией Орловской области. Над Курской областью сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Над Тульской и Ярославской областями уничтожили по три БПЛА.

В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Временно перестали отправлять и принимать рейсы также аэропорты Домодедово и Жуковский.

За ночь российские силы ПВО сбили 96 украинских БПЛА над 12 регионами, писал RT. Большую часть дронов перехватили над территорией Брянской области.