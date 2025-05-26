За два с половиной часа над российскими регионами уничтожили 20 украинских дронов

За два с половиной часа над четырьмя регионами России системы ПВО сбили 20 украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Девять дронов ликвидировали над территорией Орловской области. Над Курской областью сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Над Тульской и Ярославской областями уничтожили по три БПЛА.
В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Временно перестали отправлять и принимать рейсы также аэропорты Домодедово и Жуковский.
За ночь российские силы ПВО сбили 96 украинских БПЛА над 12 регионами, писал RT. Большую часть дронов перехватили над территорией Брянской области.
Отчетный концерт хореографических коллективов прошел в Богородском округе
Новый педиатр пополнил штат поликлиники № 7 в Балашихе
Профилактическая акция по безопасности на дорогах прошла в Чехове
Еще 18 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье
Проглотившего гвоздь ребенка спасли в медцентре Рошаля
Мособлдума поздравила предпринимателей с профессиональным праздником
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте