За день над регионами России сбили 80 украинских БПЛА

Дежурные системы ПВО сбили над российскими регионами за день 80 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке в телеграм-канале .

«В период с 8:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — отметили в сообщении.

За прошедшую ночь над регионами России нейтрализовали 242 украинских БПЛА самолетного типа. При атаке на Ялту пострадали 17 человек. Шесть человек госпитализировали, трое в тяжелом состоянии.

В Ростовской области ликвидировали более 20 беспилотников. В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле.