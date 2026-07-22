В Ялте пострадали 17 человек после атаки БПЛА на многоэтажку

Крючков: при ударе дрона ВСУ по многоэтажке в Ялте пострадали 17 человек

В результате атаки украинского беспилотника на многоэтажный жилой дом в Ялте ранения получили 17 человек. Об этом в телеграм-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«По уточненным данным, ранены 17 человек. Шесть госпитализировали, трое — тяжелые», — написал он.

За прошлую ночь и утро силы ПВО сбили над Севастополем восемь БПЛА, отмечал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, среди мирного населения никто не пострадал.

Всего за ночь над регионами России нейтрализовали 242 украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны, беспилотники сбили в Крыму, над Черным морем, а также в небе над Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Орловской и другими областями страны.

В Брянской области из-за обломков рухнувшего беспилотника пострадал охранник АПХ «Мираторг».