За день над Москвой сбили 35 беспилотников ВСУ

За минувшие сутки над Москвой и на подлетах к столице силы противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин .

«Уничтожены шесть вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил градоначальник в 13:37.

Первое сообщение о трех сбитых украинских беспилотниках за 19 июня Собянин опубликовал в 12:06. Через 11 минут он заявил еще о трех ликвидированных БПЛА, а еще через пять — о четырех. За следующий час общее число уничтоженных беспилотников ВСУ достигло 35.

В четверг за сутки в московском регионе средства ПВО сбили более 200 дронов. Большую часть из них — 180 БПЛА — ликвидировали ночью.

Во время массированной атаки 18 июня в Подмосковье пострадали 17 человек, в том числе двое детей трех и 10 лет. Больше всего раненых оказалось в Котельниках.