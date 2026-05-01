ВСУ обстреляли Курскую область из артиллерии 85 раз за сутки

За минувшие сутки ВСУ обстреляли из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области 85 раз. Силы ПВО сбили 84 украинских дрона. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн на платформе MAX .

«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 30 апреля до 09:00 1 мая сбито 84 вражеских беспилотника различного типа. 85 раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — написал Хинштейн.

Он сообщил, что беспилотники 15 раз атаковали территорию региона, используя взрывные устройства. В деревне Новоивановка Рыльского района в результате атак пострадал 72-летний местный житель.

В селе Мокрушино Беловского района повреждены фасад, кровля, газовая труба и остекление дома. В деревне Гирьи Беловского района — емкость для хранения на территории комбикормового завода ООО «Псельское».

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили атаку 141 дрона ВСУ над регионами России. Украинские боевики атаковали Курскую, Белгородскую, Брянскую, Ростовскую, Смоленскую и Калужскую области. Также БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму над акваториями Азовского и Черного морей.