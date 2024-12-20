«За 30 секунд». В США предупредили о последствиях дуэли с «Орешником»

Новейшая российская баллистическая ракета «Орешник» способна за 30 секунд уничтожить полностью оснащенный американский авианосец с истребителями и многотысячным личным составом на борту. Об этом полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Вот это самый настоящий пинок под зад», — сказал он.

Американский офицер добавил, что авианосцы США стоимостью 14 миллиардов долларов, на которых развернуты истребители и находятся пять тысяч моряков, будут уничтожены «Орешником» всего за 30 секунд.

Так полковник прокомментировал предложение российского президента Владимира Путина о проведении высокотехнологичной дуэли с Западом. Глава государства предложил западным экспертам, убеждающих своих заказчиков в неэффективности «Орешника», проверить это на деле, выбрав в Киеве любой объект для поражения и затем попробовать перехватить удар.