«Прямо сейчас». Путин заявил о готовности России к технологической дуэли с Западом

Россия согласна на проведение технологической дуэли «Орешника» и западных систем прямо сейчас. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину .

«Почему в Киеве? Пожалуйста, можно в другом месте. Просто в Киеве и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Пускай включат все, что у них есть, включая систему ПРО и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше», — отметил глава государства.

Путин уточнил, что не вызывал никого на дуэль, а лишь предложил западным экспертам, сомневающимся в эффективности «Орешника», а также странам, которые платят им за подобные высказывания, провести такое состязание.

Президент России в рамках прямой линии в Гостином Дворе в четверг заявил, что никто не сможет перехватить выпущенную из системы «Орешник» ракету.