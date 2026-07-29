Wildberries эвакуировал сотрудников склада в Рязани из-за атаки БПЛА

Wildberries эвакуировал сотрудников логистического объекта в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Решение приняли в соответствии с требованиями безопасности. Ранее губернатор Павел Малков заявил, что в регионе объявляли воздушную тревогу и отразили массовую атаку беспилотников.

По его словам, в области после атаки беспилотников госпитализировали шесть человек. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Им оказывают медицинскую помощь.

Также ночью на территории одного из рязанских предприятий вспыхнул пожар. На месте работают оперативные службы.

После атаки украинских беспилотников в регионе организовали горячую линию прокуратуры.

За минувшую неделю из-за ударов БПЛА в пяти регионах России ранения получили 18 сотрудников Wildberries, один из них погиб. Маркетплейс уже выплатил более 40 миллионов рублей пострадавшим.