Более 40 млн рублей выплатили пострадавшим после атак на склады Wildberries

Wildberries выплатил более 40 миллионов рублей пострадавшим после атак на склады компании. Первые выплаты поступили уже 21 июля, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

Как сообщили в пресс-службе, особое внимание в Wildberries уделяют психологическому состоянию людей. Компания поддерживает контакт со всеми, кто обратился за специализированной медицинской помощью. Операторы кол-центра лично связываются с пострадавшими и их близкими.

«Психологическую помощь оказали уже нескольким сотням человек. Работа профильных корпоративных служб не останавливается и ведется круглосуточно», – прокомментировали в компании.

Важнейшим фактором, благодаря которому получилось избежать массовых жертв, стала подготовка. На всех объектах регулярно проводили учения и отрабатывали четкие алгоритмы.

«Благодаря этому сразу же после объявления ракетной опасности людей оперативно вывели из зоны риска, что позволило сохранить тысячи человеческих жизней», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Дмитрий Песков назвал планы компании Wildberries по поддержке пострадавших от ударов ВСУ беспрецедентными.