За неделю из-за БПЛА пострадали 18 сотрудников Wildberries, один погиб

За предыдущую неделю из-за атак беспилотников ВСУ на склады увечья получили 18 сотрудников Wildberries, один из них погиб. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что беспрецедентным налетам беспилотников подверглась логистическая сеть крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Беспилотники атаковали и центральные распределительные хабы, и ключевые региональные центры на юге и северо-западе страны.

По удар попали склады в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

«Пострадали 18 сотрудников, один из них погиб», — добавил дипломат.

Ранее глава компании Wildberries Татьяна Ким рассказала, что, несмотря на атаку по складам в Шушарах, Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге и в Симферополе, часть площадей и товаров удалось сохранить. На всех объектах провели эвакуацию.