Харьковчане массово пострадали от беспорядочно расставленных минных заграждений ВСУ

Марочко: мирные жители Харьковской области почти ежедневно подрывались на минах

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины хаотично заминировали территорию в Харьковской области. Из-за этого мирные жители стали чаще получать травмы и попадать в больницы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«За последнее время в Харьковской области получение травм, увечий и гибель гражданского населения от украинских минных заграждений приобрели катастрофический характер», — сказал он.

Марочко сообщил, что людей с минно-взрывными травмами стали доставлять в больницы региона почти каждый день. В более чем 90% случаев они пострадали недалеко от линии боевого соприкосновения. Офицер заявил, что пациенты винили украинских военных, хотя местные СМИ перекладывали ответственность на Россию.

ВСУ в июне понесли большие потери под Харьковом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Незадолго до мирного саммита в Швейцарии они стянули войска для контратаки, но план провалился.

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