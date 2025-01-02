На Украине заявили о повреждении здания Верховной рады

Стефанчук: здания парламента Украины получили повреждения после взрывов в Киеве

После прозвучавших в Киеве взрывов пострадал правительственный квартал в Печерском районе. Административные здания Верховной рады получили повреждения, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook*.

«Взрывная волна повредила административные здания, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной рады», — написал он.

По словам Стефанчука, специалисты сейчас занимаются устранением повреждений и оценивают полученный ущерб.

Ранее стало известно о двух сериях взрывов в Киеве. Позже Национальный банк Украины заявил о повреждении одного из своих зданий. По словам очевидцев, удар нанесли беспилотником «Герань-2».

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что российские дроны почти попали в офис президента Украины Владимира Зеленского.

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