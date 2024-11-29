На промобъекте в Ростовской области разгорелся крупный пожар

Мощный пожар начался на промобъекте в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте», — написал он.
При тушении возгорания задействовали 109 человек и 38 единиц техники.
В городских чатах тажке появились сообщения о пожаре на нефтебазе в этом районе. Официальные власти эту информацию пока не подтвердили.
Ранее этой ночью Слюсарь сообщил, что средства ПВО отражают массированную воздушную атаку ВСУ в Каменском районе. К 2:20 военные уничтожили 30 украинских беспилотников.
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