На промобъекте в Ростовской области разгорелся крупный пожар

Слюсарь: На промобъекте в Каменском районе Ростовской области тушат пожар

Мощный пожар начался на промобъекте в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте», — написал он.

При тушении возгорания задействовали 109 человек и 38 единиц техники.

В городских чатах тажке появились сообщения о пожаре на нефтебазе в этом районе. Официальные власти эту информацию пока не подтвердили.

Ранее этой ночью Слюсарь сообщил, что средства ПВО отражают массированную воздушную атаку ВСУ в Каменском районе. К 2:20 военные уничтожили 30 украинских беспилотников.