Российские военные уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Черноморский флот ночью и утром нейтрализовал 10 украинских безэкипажных катеров и один скоростной катер Willard в Черном море, сообщила пресс-служба Минобороны. Два безэкипажных катера получили повреждения.

«Также дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — уточнили в ведомстве.

Средства противовоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили 121 дрон ВСУ над регионами России.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства противовоздушной обороны и Черноморский флот ночью отбили самую массированную атаку беспилотников ВСУ в 2025 году. Российские военные уничтожили более 50 беспилотников над морем и несколько морских дронов у его берегов.