Российские военные уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Черноморский флот ночью и утром нейтрализовал 10 украинских безэкипажных катеров и один скоростной катер Willard в Черном море, сообщила пресс-служба Минобороны. Два безэкипажных катера получили повреждения.
«Также дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства противовоздушной обороны и Черноморский флот ночью отбили самую массированную атаку беспилотников ВСУ в 2025 году. Российские военные уничтожили более 50 беспилотников над морем и несколько морских дронов у его берегов.
Депутаты объяснили, откуда взялся «подогрев воды» в платежках россиян
«Чем угостить?». Путин открыл гостям холодильник в своей кремлевской квартире
Бойца из ЛНР заподозрили в жестоком убийстве сослуживцев
Жители Новороссийска сообщили о пяти взрывах в небе
Около 10 мощных взрывов прогремели в Тамани
В Ростовской области БПЛА рухнул на жилой дом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте