Взрывы раздались в Киеве

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Киеве звучит с 01:16 по московскому времени.

До этого канал сообщил о взрывах в Херсоне.

Телеканал ТСН писал, что в украинской столице воздушную тревогу объявили из-за угрозы ударных беспилотников. Киевлян попросили пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до отбоя сигнала.

Позже появились сообщения, что были замечены российские дроны, летящие в направлении Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областей, а также в города Сумы, Полтава и Коростень.

Ранее в Сети опубликовали спутниковый снимок с последствиями массированного удара ВС РФ с применением ракет и беспилотников по производственным зданиям в Киеве.