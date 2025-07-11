Shot: подземное управление уничтожили на заводе «Стальканат» в Одессе

По территории завода «Стальканат» в Одессе нанесли массированный удар — уничтожено подземное управление. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, при ударе использовали девять дронов «Герань».

До этого разведка выявила, что на предприятии находилась переоборудованная штаб-квартира руководителей одесского ТЦК, расположенная на минус первом и втором этажах. В результате удара помещения уничтожены, а входы завалены бетонными конструкциями.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации в Одесской области объявили воздушную тревогу. Также украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военные отбросили ВСУ к северным окраинам Каменского в Запорожской области. По его словам, ВС России продвинулись вперед на этом направлении.