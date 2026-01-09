Взрывы раздались на левом берегу в Киеве

На левом берегу в Киеве раздались взрывы. Об этом сообщил местный телеграм-канал издания УНИАН.

В городе объявили воздушную тревогу. Сработала система ПВО.

Накануне о возможном воздушном ударе предупредил президент Украины Владимир Зеленский. Глава киевского режима не уточнил, откуда появилась информация о массированном ударе.

Украинские мониторинговые ресурсы отметили «нетипичную активность» на полигоне Капустин Яр. Предположительно, подобное происходило перед первым запуском баллистической ракеты «Орешник».

Во время визита на Кипр Зеленский сделал заявление, что конфликт на Украине завершится в течение полугода — во время председательства Кипра в Совете Европейского Союза, которое продлится до 30 июня 2026 года.