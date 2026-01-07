Зеленский на Кипре сделал странное заявление об окончании конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в ближайшие полгода. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза. Его слова передало издание «Страна.ua».

«Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», — заявил украинский президент.

Председательство Кипра в ЕС продлится до 30 июня 2026 года, напомнили авторы материала. Зеленский также отметил, что переговоры с европейскими и американскими союзниками достигли «нового рубежа».

Во время визита на Кипр Зеленский планирует обсудить вопросы с президентом Никосом Христодулидисом и встретиться с архиепископом Георгием. Также в планах встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.