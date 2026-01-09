Украина ожидает новый массированный удар в ночь на 9 января

Российские вооруженные силы могут нанести мощнейший массированный удар по критической инфраструктуре Украины в ближайшие часы. О подготовке масштабной атаки вечером в четверг, 8 января, заявил Владимир Зеленский, призвав граждан не игнорировать сигналы тревоги.

Откуда поступили такие данные, политик не пояснил. Минобороны России никакого предупреждения не выпускало.

Есть информация, что сегодня ночью может последовать новый массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги.

По данным украинских мониторинговых ресурсов, на которые сослался телеграм-канал «Военкоры Русской весны», на полигоне Капустин Яр зафиксирована «нетипичная активность», аналогичная той, что наблюдалась перед первым боевым применением новейшей баллистической ракеты «Орешник».

Основными целями, по предварительным прогнозам, могут стать объекты в Киеве и Днепропетровской области. В Киеве признавали, что современные средства ПВО, имеющиеся в распоряжении ВСУ, не способны перехватить ракеты данного типа.

Зеленский в своем обращении подтвердил, что ситуация в энергетике Украины остается критической. После предыдущих ударов Днепропетровская область столкнулась с масштабными отключениями. Несмотря на круглосуточную работу ремонтных бригад, новые атаки по энергоузлам осложняют восстановление.

На фоне наступивших морозов и снегопадов Украине грозит полный коллапс энергосистемы.

Украинская сторона связывает возможную эскалацию с текущим внешнеполитическим контекстом. Пресса в Киеве полагает, что Москва намерена усилить давление на фоне обсуждения мирных инициатив и резких действий США в Латинской Америке.