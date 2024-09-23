Взрывы прозвучали в Сумской области

Взрывы прогремели в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Взрывы в Шостке Сумской области. Местные паблики пишут, что часть города осталась без света», — уточнил канал.

По информации военного эксперта Бориса Рожина, в городе Шостка частично пропало электричество в результате прилета по подстанции.

Также сообщили о новом взрыве в Запорожье. До этого «Страна.ua» опубликовала видео и фото взрыва в городе, отметив, что в российских пабликах появилась информация об ударе по предприятию «Мотор-Сич», где «располагался центр производства компонентов для беспилотников». При этом издание уточнило, что Украина этого не подтверждала.

Несколько дней назад взрывы прогремели в Киевской области после объявления воздушной тревоги. В тот же день прозвучали взрывы в Кривом Роге в Днепропетровской области.