Взрывы прозвучали в Кривом Роге

Мощные взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило издание «Страна».

«В Кривом Роге слышны звуки взрывов», — отметили в сообщении.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и еще восьми областях страны.

Кроме того, 15 сентября звуки взрыва прозвучали на территории Киевской области на фоне воздушной тревоги. Согласно данным мониторинговых каналов, в Киеве также гремели взрывы.

Ранее ВС России нанесли удар по объектам инфраструктуры в Конотопе Сумской области. О взрывах сообщали жители города Нежин Черниговской области, Краматорска и Полтавской области.