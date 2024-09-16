Взрывы прозвучали в Кривом Роге
Мощные взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило издание «Страна».
«В Кривом Роге слышны звуки взрывов», — отметили в сообщении.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и еще восьми областях страны.
Кроме того, 15 сентября звуки взрыва прозвучали на территории Киевской области на фоне воздушной тревоги. Согласно данным мониторинговых каналов, в Киеве также гремели взрывы.
Ранее ВС России нанесли удар по объектам инфраструктуры в Конотопе Сумской области. О взрывах сообщали жители города Нежин Черниговской области, Краматорска и Полтавской области.