Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела в Одессе на юге Украины на фоне сигналов воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«В Одессе слышны взрывы», — написал он.

Подробности происшествия пока не известны. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Одесской и шести других областях Украины.

Накануне стало известно о сильных взрывах в Харькове и Сумской области. Военный эксперт Борис Рожин сообщал, что в городе Шостка частично пропало электричество после прилета по подстанции.

Ранее российские военные нанесли удар по объектам инфраструктуры в Конотопе Сумской области. О взрывах также сообщали жители Краматорска и Полтавской области.