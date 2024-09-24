Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги
Серия взрывов прогремела в Одессе на юге Украины на фоне сигналов воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«В Одессе слышны взрывы», — написал он.
Подробности происшествия пока не известны. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Одесской и шести других областях Украины.
Накануне стало известно о сильных взрывах в Харькове и Сумской области. Военный эксперт Борис Рожин сообщал, что в городе Шостка частично пропало электричество после прилета по подстанции.
Ранее российские военные нанесли удар по объектам инфраструктуры в Конотопе Сумской области. О взрывах также сообщали жители Краматорска и Полтавской области.
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