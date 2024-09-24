В Харькове прогремел сильный взрыв

Мощный взрыв прозвучал в Харькове. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове раздался сильный взрыв», — написал он.

Подробности происшествия пока не известны. По данным украинского издания «Общественное», в Полтавской области также были слышны взрывы.

Также сообщалось о звуках взрыва в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Военный эксперт Борис Рожин сообщал, что в результате прилета по подстанции в городе частично пропало электричество.

Ранее российские бойцы нанесли по объектам ВСУ в Харькове удары из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В Шевченковском районе пророссийское сопротивление помогло ликвидировать состав с украинской военной техникой.