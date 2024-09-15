Мощные взрывы прогремели в Киевской области

Серия взрывов прозвучала на территории Киевской области. Об этом написало украинское издание «Страна».

«Сообщают о взрывах в Киевской области. Их слышат и киевляне», — отметили в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучат сигналы воздушной тревоги. Также мониторинговые каналы информировали о взрывах в столице Украины.

Накануне сообщалось о взрывах в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов призывал местных жителей пройти в укрытия.

Ранее взрывы гремели в Киеве. Градоначальник Виталий Кличко предупреждал о работе сил противовоздушной обороны.