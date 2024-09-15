Сегодня 22:20 Мощные взрывы прогремели в Киевской области Фото: РИА «Новости»
Серия взрывов прозвучала на территории Киевской области. Об этом написало украинское издание «Страна».
«Сообщают о взрывах в Киевской области. Их слышат и киевляне», — отметили в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучат сигналы воздушной тревоги. Также мониторинговые каналы информировали о взрывах в столице Украины.
Накануне сообщалось о
взрывах в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов призывал местных жителей пройти в укрытия.
Ранее взрывы гремели в Киеве. Градоначальник
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