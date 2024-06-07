Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило местное издание «Общественное».

Украинские Telegram-каналы писали, что крылатые ракеты идут курсом на или через Тернополь. Они уже вошли в воздушное пространство Львовской области, другая группа покидает Винницкую и берет курс на Хмельницкую.

«Ракеты, которые находились во Львовской области, сменили курс — летят в сторону Ривненщины», — написал «УНИАН — новости Украины».

После обе группы ракет развернулись в сторону Староконстантинова. Его жителей попросили спуститься в укрытия и не выходить.

Взрывы прогремели в Одессе. Также отмечалось, что возможно работали силы противовоздушной обороны по «Шахедам».

Также прогремел сильный взрыв в Херсоне, когда сдетонировал боекомплект ВСУ во время прилета.