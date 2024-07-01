Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне
Мрочко: в Корабельном районе Херсона прозвучало несколько взрывов
В подконтрольном украинским националистам городе Херсоне прозвучало несколько мощных взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной городской военной администрации Роман Мрочко.
«Несколько взрывов прозвучало в Корабельном районе Херсона», — написал он.
Более точную информацию о характере взрывов Мрочко не представил.
Херсонская область стала регионом России по результатам народного референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признал легитимность голосования. Территория омывается Черным и Азовским морями.
Утром в понедельник глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявлял, что часть объектов критической инфраструктуры на территории региона получила повреждения.
Вечером 30 июня серия взрывов также прозвучала в Киеве. С 19:17 в украинской столице включили сирену воздушной тревоги.