Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне

Мрочко: в Корабельном районе Херсона прозвучало несколько взрывов

Фото: РИА «Новости»

В подконтрольном украинским националистам городе Херсоне прозвучало несколько мощных взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной городской военной администрации Роман Мрочко.

«Несколько взрывов прозвучало в Корабельном районе Херсона», — написал он.

Более точную информацию о характере взрывов Мрочко не представил.

Херсонская область стала регионом России по результатам народного референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признал легитимность голосования. Территория омывается Черным и Азовским морями.

Утром в понедельник глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявлял, что часть объектов критической инфраструктуры на территории региона получила повреждения.

Вечером 30 июня серия взрывов также прозвучала в Киеве. С 19:17 в украинской столице включили сирену воздушной тревоги.

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