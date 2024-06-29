Взрывы прогремели в Запорожье

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучали сигналы тревоги и звуки взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрыве в городе Запорожье. По его словам, там зафиксировали прилет «Искандера».

«В Запорожье громко!» — написал Рогов.

За день до этого взрывы прогремели в Мелитополе. В городе сработали системы противовоздушной обороны.

ВСУ 29 июня обстреляли Севастополь. В результате ракетной атаки ранения получили три местных жителя. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что всех пострадавших поместили в больницу. В этот же день украинские боевики атаковали с помощью БПЛА населенный пункт Городище Рыльского района Курской области. Беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом, из-за чего погибли пять человек. Жертвами удара стали в том числе два маленьких ребенка.