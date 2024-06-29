Три севастопольца пострадали в результате ракетной атаки ВСУ

Украинские боевики атаковали Севастополь. В результате удара осколочные ранения легкой степени тяжести получили три горожанина. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

Он отметил, что военные отразили ракетный обстрел ВСУ. По словам губернатора, пострадавших направили в больницу.

Осколки упали районе улицы Новикова, Жукова и на Выгонной. Из-за обстрела повреждения получили несколько домов.

Развожаев подчеркнул, что спасательные службы работают на местах ЧП. Губернатор также напомнил жителям, что нельзя приближаться к суббоеприпасам и осколкам.

Утром градоначальник рассказал, что военные нейтрализовали две воздушные цели. Осколки рухнули в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

В тот же день атаке ВСУ подверглась Курская область. Дрон ударил по деревне Городище Рыльского района Курской области, жертвами ЧП стали пять человек, в том числе два маленьких ребенка.