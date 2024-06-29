Двое маленьких детей погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Курской области

Врио губернатора Смирнов: жертвами удара ВСУ под Курском стали пять человек

Украинские боевики атаковали с помощью БПЛА жилой дом в деревне Городище Рыльского района Курской области. В результате погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Еще два члена семьи получили ранения, врачи расценивают их состояние как тяжелое. По словам губернатора, пострадавших поместили в Рыльскую районную больницу.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — написал Смирнов.

В ночь на 28 июня ВСУ обстреляли Грайворон, в результате без света остались почти 700 жителей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что из-за атаки никто не пострадал. Повреждения получили 10 домов: осколки посекли крыши, фасады и заборы, выбило окна. Несколько снарядов прилетели на территории предприятий.