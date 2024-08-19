Взрывы прогремели в Винницкой и Днепропетровской областях

Фото: РИА «Новости»

Серия взрывов прозвучала в Винницкой области и в районе Павлограда в Днепропетровской области. Об этом сообщили украинские мониторинговые группы.

«Объявлена воздушная тревога», — отметили в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги ранее включали в Киеве и девяти областях республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года в ответ на террористический акт на Крымском мосту, за которым стояла СБУ. Удары наносят по объектам связи, военного управления, оборонной промышленности и энергетики по всей Украине.

Ранее в Днепропетровской области ВС России вывели из строя две пусковые установки американского комплекса Patriot. В Сумской области та же участь ждала установку немецкого IRIS-T.

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