Взрывы прогремели в Полтавской области | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 15:22 Взрывы прогремели в Полтавской области Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о взрывах в регионе

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В Миргородском районе Полтавской области прогремели взрывы. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале.

«Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе», — написал он.

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Пронин не привел других подробностей случившегося.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, около полудня в Полтавской области зазвучали сирены воздушной тревоги.

Ранним утром 29 апреля в Днепропетровской и Николаевской областях также объявили воздушную тревогу. Вечером 28 апреля взрыв раздался в Киеве.

Целями ударов российских войск на Украине являются объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры. При этом украинская армия регулярно атакует жилые кварталы приграничных регионов России.