Воздушную тревогу ранним утром объявили в двух областях Украины | 360°

Мир 29 апреля 2024, 07:23 Воздушную тревогу ранним утром объявили в двух областях Украины Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях Unsplash

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Сирены воздушной тревоги зазвучали в Днепропетровской и Николаевской областях Украины около 04:15. Таковы данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В Днепропетровской области воздушную тревогу отменили в 05:15, в Николаевской — в 05:19. По данным на 07:16, сирены не работают ни в одном из украинских регионов.

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Вечером 28 апреля взрыв раздался в Киеве. Днем то же самое произошло в подконтрольном ВСУ Запорожье.

Целями ударов ВС России на Украине являются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры. При этом украинские боевики практически каждый день бьют по жилым кварталам приграничных российских регионов. Накануне стало известно, что в результате обстрела запорожского города Пологи погибли мужчина, женщина и ребенок. Кроме того, в результате атаки ВСУ на поселок Александровка в ДНР погибла пенсионерка и была ранена 36-летняя фельдшер бригады скорой медицинской помощи.